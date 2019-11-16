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У минулому кварталі лише Samsung і Xiaomi змогли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Дослідницька компанія Canalys опублікувала новий звіт про стан ринку смартфонів в Європі за підсумками третього кварталі 2019 року. В цьому періоді було продано 52,5 млн смартфонів, що на 8% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Дивися повний текст У минулому кварталі лише Samsung і Xiaomi змогли наростити продажі смартфонів у Європі
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:00
ПотомушО дорого офф епл продают, а серые не все хотят, да и тоже дороговато.
Давайте на черную пятницу скидку 50% и поднимем продажи =D
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Rainbow
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