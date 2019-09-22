RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Розпродаж у МАУ: авіакомпанія
запровадила знижки до 50%...

Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18

Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50%...

Пропонуємо до обговорення:
МАУ тиждень продаватиме квитки на свої рейси зі знижкою до 50%.

Дивися повний текст Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50% на квитки з України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18

Брехня! Рейс до Делі куплений не по акції і ціна по акції відрізняється на 200 грн. При чому курс був 1 міс назад іншим.
ukgb777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:38

Нихрена себе "подарочек"!! Цены заоблачные, сервис нулевой, самолеты -скрипучие древние телеги!
-Ознакомьтесь с нашим меню!
-Хочу вот этот сендвич.
Этого нет, возьмите печенье!
Вот такие вот блевотные Бенины авиалинии.....А с приходом ЗЕдарасов заоблачные тарифы подают под видом "скидок"!!
princessyana42
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:40

Похоже к 15.01 МАУ объявит о банкротстве :(
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 05.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ryanair влаштував розпродаж до Хеллоуїну з квитками за...
R2 » Суб 26 жов, 2019 14:02
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 жов, 2019 14:02
Alla79
Rozetka запровадила плату за самовивіз товарів 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 07 жов, 2019 10:14
53 3631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 14:36
andrijk777
ВР запровадила кешбек за виявлення нелегальних продавців
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:28
5 817
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 15:09
Kalgan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15849)
26.11.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.