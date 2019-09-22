МАУ тиждень продаватиме квитки на свої рейси зі знижкою до 50%.
Дивися повний текст Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50% на квитки з України.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18
Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50%...
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Дивися повний текст Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50% на квитки з України.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18
Брехня! Рейс до Делі куплений не по акції і ціна по акції відрізняється на 200 грн. При чому курс був 1 міс назад іншим.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:38
Нихрена себе "подарочек"!! Цены заоблачные, сервис нулевой, самолеты -скрипучие древние телеги!
-Ознакомьтесь с нашим меню!
-Хочу вот этот сендвич.
Этого нет, возьмите печенье!
Вот такие вот блевотные Бенины авиалинии.....А с приходом ЗЕдарасов заоблачные тарифы подают под видом "скидок"!!
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