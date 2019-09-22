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Розпродаж у МАУ: авіакомпанія
запровадила знижки до 50%...

Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18

Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50%...

Пропонуємо до обговорення:
МАУ тиждень продаватиме квитки на свої рейси зі знижкою до 50%.

Дивися повний текст Розпродаж у МАУ: авіакомпанія запровадила знижки до 50% на квитки з України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:18

Брехня! Рейс до Делі куплений не по акції і ціна по акції відрізняється на 200 грн. При чому курс був 1 міс назад іншим.
ukgb777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:38

Нихрена себе "подарочек"!! Цены заоблачные, сервис нулевой, самолеты -скрипучие древние телеги!
-Ознакомьтесь с нашим меню!
-Хочу вот этот сендвич.
Этого нет, возьмите печенье!
Вот такие вот блевотные Бенины авиалинии.....А с приходом ЗЕдарасов заоблачные тарифы подают под видом "скидок"!!
princessyana42
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:40

Похоже к 15.01 МАУ объявит о банкротстве :(
o_boiko
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:52

Еще и рейсы переносят по несколько раз. Билеты купил на дорогой вариант вылета. Перенесли на дешёвый без компенсаций! Потерял 150 дол на четверых! Ни на письма ни на звонки не реагируют!
andpronin
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:37

МАУ. ІДи під 3 літери чи 3 чорти. Забронювали квитки до Кракова, а далі рейс мав бути іншою компанією. МАУ перенесло виліт на 3 години і попередили про це за 5 годин до вильоту.... Зрозуміло, що ми не встигали на подальший переліт. 2 години дзвінків на гарячу лінію, де кожного разу різні оператори збивали дзвінок. Жодних вибачень і жодної компенсації. Сподіваюсь ця компанія загнеться....
revera_cam
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