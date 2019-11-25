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Голова Ради НБУ оцінив, чи
потрібна Україні співпраця з МВФ

Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32

Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32

Невже пан Данілішин не розуміє, шо МВФ це скоріше індікатор для усіляких "інвеститорів"...
Якщо МВФ від нас відмовиться, це буде червоним прапором для інвестицій - якщо фонд не довіряє гроші, то чому к кінцевому інвестору їх довіряти.
oleg2018
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19

oleg2018
Вы что, действительно верите в иностранных инвесторов?
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