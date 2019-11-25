Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32
Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32
Невже пан Данілішин не розуміє, шо МВФ це скоріше індікатор для усіляких "інвеститорів"...
Якщо МВФ від нас відмовиться, це буде червоним прапором для інвестицій - якщо фонд не довіряє гроші, то чому к кінцевому інвестору їх довіряти.
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