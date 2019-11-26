Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32
Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32
Невже пан Данілішин не розуміє, шо МВФ це скоріше індікатор для усіляких "інвеститорів"...
Якщо МВФ від нас відмовиться, це буде червоним прапором для інвестицій - якщо фонд не довіряє гроші, то чому к кінцевому інвестору їх довіряти.
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:49
Re: Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з
сказочники еще не перевелись).. хотя если за "иностранных инвесторов" считать офшорки с "лыжным инструктором" во главе которые "инвестируют" ранее честно распиленные и выведенные средства то да они эти "иностранные инвестора" есть.
Зе в отличие от Пе правильно сказал - работа с МВФ нужна но не ради МВФ и каких то там мифических
а если это ВЫГОДНО Украине. А то за каденцию "папередника" уже тошнило от фраз - МВФ сказал.. требования МВФ.. МВФ не даст денег если мы то-то и того-то..и що оно то МВФ много за 4 года помогло? От то и воно.. доллар 28+ был а сейчас 23,9 и стабильно падает... только за счет падения курса доллара почти на миллиард госдолга меньшее стало, самое то что мог дать МВФ. Но МВФ - КРЕДИТ дает а тут просто так выиграли на укрепление гривны..
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:07
Там все очень интересно: этих требований никто никогда (из обычного народа) не видел. И все это очень было похоже на удобную отмазку для непопулярных решений -- "это не мы плохие -- это МВФ злой".
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:25
Это всё мифы. Пять последних лет МВФ кредитовал, а инвестиций значимых абсолютно не было. С другой стороны есть множество стран не берущих и не просящих кредиты МВФ, но куда инвестиции текут рекой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:31
Re: Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з
Мы пожизненно будем теперь с МВФ? Когда мы уже начнем жить по средствам???
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:11
Re: Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з
Ну да обычный пиар ход. Позитив так одно тело прибегает .. фоткатся, красуется, прямо павлин в брачный сезон).. а как негатив в виде роста тарифов - это не мы это МВФ. Причем озвученные требования устами "папЭредника" и реальные не совпадали. Как пример с тем же газом - МВФ хотел рыночную цену на газ а нам говорили, что он хочет подорожания. Да и какая рыночная цена может быть если на рынке один монополист?
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