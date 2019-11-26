Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ

Додано: Вів 26 лис, 2019 20:49

Попаданец написав: Вы что, действительно верите в иностранных инвесторов? Вы что, действительно верите в иностранных инвесторов?

oleg2018 написав: це буде червоним прапором для інвестицій це буде червоним прапором для інвестицій

сказочники еще не перевелись).. хотя если за "иностранных инвесторов" считать офшорки с "лыжным инструктором" во главе которые "инвестируют" ранее честно распиленные и выведенные средства то да они эти "иностранные инвестора" есть.Зе в отличие от Пе правильно сказал - работа с МВФ нужна но не ради МВФ и каких то там мифическиха если это ВЫГОДНО Украине. А то за каденцию "папередника" уже тошнило от фраз - МВФ сказал.. требования МВФ.. МВФ не даст денег если мы то-то и того-то..и що оно то МВФ много за 4 года помогло? От то и воно.. доллар 28+ был а сейчас 23,9 и стабильно падает... только за счет падения курса доллара почти на миллиард госдолга меньшее стало, самое то что мог дать МВФ. Но МВФ - КРЕДИТ дает а тут просто так выиграли на укрепление гривны..