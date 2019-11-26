RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Ради НБУ оцінив, чи
потрібна Україні співпраця з МВФ

Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32

Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92069
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32

Невже пан Данілішин не розуміє, шо МВФ це скоріше індікатор для усіляких "інвеститорів"...
Якщо МВФ від нас відмовиться, це буде червоним прапором для інвестицій - якщо фонд не довіряє гроші, то чому к кінцевому інвестору їх довіряти.
oleg2018
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:19

oleg2018
Вы что, действительно верите в иностранных инвесторов?
Попаданец
 
Повідомлень: 822
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:49

Re: Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з

  Попаданец написав:Вы что, действительно верите в иностранных инвесторов?
сказочники еще не перевелись).. хотя если за "иностранных инвесторов" считать офшорки с "лыжным инструктором" во главе которые "инвестируют" ранее честно распиленные и выведенные средства то да они эти "иностранные инвестора" есть.
Зе в отличие от Пе правильно сказал - работа с МВФ нужна но не ради МВФ и каких то там мифических
  oleg2018 написав:це буде червоним прапором для інвестицій
а если это ВЫГОДНО Украине. А то за каденцию "папередника" уже тошнило от фраз - МВФ сказал.. требования МВФ.. МВФ не даст денег если мы то-то и того-то..и що оно то МВФ много за 4 года помогло? От то и воно.. доллар 28+ был а сейчас 23,9 и стабильно падает... только за счет падения курса доллара почти на миллиард госдолга меньшее стало, самое то что мог дать МВФ. Но МВФ - КРЕДИТ дает а тут просто так выиграли на укрепление гривны..
Джон
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:07

  Джон написав:
  Попаданец написав:Вы что, действительно верите в иностранных инвесторов?
сказочники еще не перевелись).. хотя если за "иностранных инвесторов" считать офшорки с "лыжным инструктором" во главе которые "инвестируют" ранее честно распиленные и выведенные средства то да они эти "иностранные инвестора" есть.
Зе в отличие от Пе правильно сказал - работа с МВФ нужна но не ради МВФ и каких то там мифических
  oleg2018 написав:це буде червоним прапором для інвестицій
а если это ВЫГОДНО Украине. А то за каденцию "папередника" уже тошнило от фраз - МВФ сказал.. требования МВФ.. МВФ не даст денег если мы то-то и того-то..и що оно то МВФ много за 4 года помогло? От то и воно.. доллар 28+ был а сейчас 23,9 и стабильно падает... только за счет падения курса доллара почти на миллиард госдолга меньшее стало, самое то что мог дать МВФ. Но МВФ - КРЕДИТ дает а тут просто так выиграли на укрепление гривны..

Там все очень интересно: этих требований никто никогда (из обычного народа) не видел. И все это очень было похоже на удобную отмазку для непопулярных решений -- "это не мы плохие -- это МВФ злой".
_hunter
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:25

  oleg2018 написав:Якщо МВФ від нас відмовиться, це буде червоним прапором для інвестицій - якщо фонд не довіряє гроші, то чому к кінцевому інвестору їх довіряти.


Это всё мифы. Пять последних лет МВФ кредитовал, а инвестиций значимых абсолютно не было. С другой стороны есть множество стран не берущих и не просящих кредиты МВФ, но куда инвестиции текут рекой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13711
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3772 раз.
Подякували: 5580 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:31

Re: Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з

Мы пожизненно будем теперь с МВФ? Когда мы уже начнем жить по средствам???
vetka
 
Повідомлень: 6072
З нами з: 04.03.14
Подякував: 369 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:11

Re: Голова Ради НБУ оцінив, чи потрібна Україні співпраця з

  _hunter написав:И все это очень было похоже на удобную отмазку для непопулярных решений -- "это не мы плохие -- это МВФ злой".
Ну да обычный пиар ход. Позитив так одно тело прибегает .. фоткатся, красуется, прямо павлин в брачный сезон).. а как негатив в виде роста тарифов - это не мы это МВФ. Причем озвученные требования устами "папЭредника" и реальные не совпадали. Как пример с тем же газом - МВФ хотел рыночную цену на газ а нам говорили, что он хочет подорожания. Да и какая рыночная цена может быть если на рынке один монополист?
Джон
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr, Джон і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть з'явитися нові автозаводи
R2 » Сер 27 лис, 2019 00:25
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 09:41
Вкладчик1234
Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив... 1, 2
R2 » Вів 26 лис, 2019 09:06
14 749
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 06:47
PasserBy
В Україні посилять відповідальність за фальсифікацію ліків
R2 » Вів 26 лис, 2019 21:26
0 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 21:26
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16677)
27.11.2019 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.