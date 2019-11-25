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Україна відмовиться від
українського спирту -...

Україна відмовиться від українського спирту -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:43

Україна відмовиться від українського спирту -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить порівняльна таблиця до так званого "спиртовому" законопроекту Зеленського № 2300, прийнятого в першому читанні.

Дивися повний текст Україна відмовиться від українського спирту - законопроект Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:43

Судя по заголовку, автор новости не понял, о чём идёт речь в поправке :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:47

..вероятно для таких действий ЗЕ-команды должна быть определенная логика (?!), непостижимая обычному-непосвященному в тему разуму, хотя чисто на поверхности лежит только НЕДОумение: как можно ДОБРОВОЛЬНО отказаться от столь маржинально-выгодной с ГРОМАДНОЙ добавленной стоимостью составляющей продукции, способной БЫФСТРО наполнять и удовлетворять любые хотелки - от бюджета до олигархата!!??
maestro71
 
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