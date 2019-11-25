Про це свідчить порівняльна таблиця до так званого "спиртовому" законопроекту Зеленського № 2300, прийнятого в першому читанні.
Дивися повний текст Україна відмовиться від українського спирту - законопроект Зеленського.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:43
Україна відмовиться від українського спирту -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відмовиться від українського спирту - законопроект Зеленського.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:43
Судя по заголовку, автор новости не понял, о чём идёт речь в поправке :)
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:47
..вероятно для таких действий ЗЕ-команды должна быть определенная логика (?!), непостижимая обычному-непосвященному в тему разуму, хотя чисто на поверхности лежит только НЕДОумение: как можно ДОБРОВОЛЬНО отказаться от столь маржинально-выгодной с ГРОМАДНОЙ добавленной стоимостью составляющей продукции, способной БЫФСТРО наполнять и удовлетворять любые хотелки - от бюджета до олигархата!!??
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:42
maestro71, дело в том что у нас в стране за время после майдана расплодилось очень много хитросделанных биснесменов которые на гос. заводах умудряются производить левый спирт. В результате - официальное производство падает (но водки то в магазинах дефицита нет и пить люди меньше не стали, соответственно большая часть спиртного - из левака), падают и прибыли государства. Вот видимо с этим и связаны такие телодвижения.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
|