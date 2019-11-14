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Президент доручив Гончаруку
погасити борги перед...

Президент доручив Гончаруку погасити борги перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:54

Президент доручив Гончаруку погасити борги перед...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в своєму відеозверненні в аеропорту перед візитом до Естонії та Литви.

Дивися повний текст Президент доручив Гончаруку погасити борги перед вчителями і лікарями.
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Лукашенковщина какая то, курам на смех
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