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Ощадбанк и монетизация льгот

Ощадбанк и монетизация льгот
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:57

Ощадбанк и монетизация льгот

Очередной раз вспомнил, как люблю Ощадбанк.
Имею льготы на оплату коммунальных услуг.
Ввели монетизацию, что сделало все еще лучше,
Причем, даже если ты не хочешь получать деньги на руки.
Теперь Собес подает данные о Ощад,
Минсоцполитики перечисляет деньги на выплату льгот в Ощад,
поставщики ком.услуг должны подать данные о начислениях в Ощад и потом...
Ощад пытается все это переварить и ... у него ничего не выходит.
1. Оплата поставщикам должна была быть проведена до 18 числа (написано у них на сайте), но не проведена до сих пор (со слов поддержки).
2. Информации по перечислению денег поставщикам Ощад дать не может, потому что:
- перечисления не проведены;
- информацию предоставляют по телефону, кот. должен дать Собес;
- Ощад сделал спец. кабинет, в кот. можно, опять же, зарегистриться по телефону, кот. должен дать Собес.
и теперь вилка № 1: Собес утверждает, что номер телефона Ощаду предоставил, Ощад говорит, что не получал.

По суммам льгот имеем вилку № 2: где и как сверить - непонятно.
Тот же Собес скажет я передал данные, Ощад скажет- мы получили другие.

Далее:
Ощад (со слов поддержки) не дает никаких документов, подтверждающих проведения платежа на поставщика.
Ну да, это же банк...
Имеем вилку № 3: Ощад (я надеюсь) когда-то все же перечислит деньги постащикам, но как
мне потом доказать поставщику, что это произошло?
Верить в то, что при перечислениии, Ощад, как обычно, не накосячит даже как-то безрассудно.
Вот и выходит, что жить опять стало еще лучше и веселее.
Помимо самого этого чудесного нововведения, реализацию додумались сделать через этот чудо-банк...
"не надо делать мне "как лучше", оставьте, как было хорошо" (с)
Волобуев
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