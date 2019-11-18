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Intel розпочинає продаж «нових» 14-нм HEDT-процесорів...
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:17
Пропонуємо до обговорення:
25 листопада Intel і AMD починають світові продажі своїх нових високопродуктивних (HEDT) процесорів. Мова про чіпах Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) в конструктивному виконанні LGA2066 і AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) у виконанні sTRX4.
Дивися повний текст Intel розпочинає продаж «нових» 14-нм HEDT-процесорів Core i9-10000
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R2
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:17
Нові AMD Threadripper виглядають значно вкусніше: 7-нм, 24 або 32 ядра, PCI-E 4.0, вище продуктивність.
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Sergius
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Додано: Вів 26 лис, 2019 17:49
АМД это таки сделал. Догнали Интел.
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myshapiton
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