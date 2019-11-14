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Міноборони оштрафувало виробника
дронів після перемоги...

Міноборони оштрафувало виробника дронів після перемоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:40

Міноборони оштрафувало виробника дронів після перемоги...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство оборони України виписало штраф компанії-виробнику безпілотних апаратів DronUA, яка перемогла в тендері, на 145 тисяч грн.

Дивися повний текст Міноборони оштрафувало виробника дронів після перемоги на тендері.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:40

На каких законных основаниях Министерство обороны в принципе может оштрафовать, я так понимаю, частную компанию, до завершения договора?
Кушать хотят в Министерстве обороны.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:52

  zloy_ukr написав:На каких законных основаниях Министерство обороны в принципе может оштрафовать, я так понимаю, частную компанию, до завершения договора?

Яковенко косноязычно выразился, а человек, писавший "новость" -- не исправил.
Правильное "слово" -- применили штрафные санкции за нарушение регламента процесса Гос-закупок.
_hunter
 
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