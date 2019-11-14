Міністерство оборони України виписало штраф компанії-виробнику безпілотних апаратів DronUA, яка перемогла в тендері, на 145 тисяч грн.
Дивися повний текст Міноборони оштрафувало виробника дронів після перемоги на тендері.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:40
Міноборони оштрафувало виробника дронів після перемоги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міноборони оштрафувало виробника дронів після перемоги на тендері.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:40
На каких законных основаниях Министерство обороны в принципе может оштрафовать, я так понимаю, частную компанию, до завершения договора?
Кушать хотят в Министерстве обороны.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:52
Яковенко косноязычно выразился, а человек, писавший "новость" -- не исправил.
Правильное "слово" -- применили штрафные санкции за нарушение регламента процесса Гос-закупок.
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