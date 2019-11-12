У жовтні 2019 року компанія ДТЕК була найбільшим імпортером електроенергії в Україні в усіх напрямках.
Дивися повний текст ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в Україну.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 11:49
ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в...
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Дивися повний текст ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в Україну.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:49
Очередная статья без цифр. Это сколько, или на сколько разница ?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:25
..обязательно расскажите об этом ляшку, чтоб зря не рвал сорочки на "ставленниках коломойского" в ВИП-зонах аэропортов, напрягая свою ж... выгораживая своего патрона - ахметку... :)
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