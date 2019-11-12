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ДТЕК виявилася найбільшим
імпортером електроенергії в...

ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:49

ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2019 року компанія ДТЕК була найбільшим імпортером електроенергії в Україні в усіх напрямках.

Дивися повний текст ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:49

установление в Бурштынском острове высочайшей цены электроэнергии

Очередная статья без цифр. Это сколько, или на сколько разница ?
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:52

вот для кого закончилась епоха бедности
dis0rder
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:25

..обязательно расскажите об этом ляшку, чтоб зря не рвал сорочки на "ставленниках коломойского" в ВИП-зонах аэропортов, напрягая свою ж... выгораживая своего патрона - ахметку... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:31

Re: ДТЕК виявилася найбільшим імпортером електроенергії в...

електроенергія у Бурштинському енергоострові на РДН досі продається на 30% дорожче, ніж на решті території України — по 1754,37 грн/МВт•год.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:34

Компанія Ріната Ахметова з усіх напрямків завела в Україну 228 тисяч МВт*год.

Что-то тут с размерностью. 1Мвт-ч - это 1000 квт-ч, а 1Мвт-год - это 1000 квт-ч х 8 600 ч (в год)=8 600 000 квт-ч. Следовательно 1000 Мвт-год - это
8 600 000 000 (8,6 млрд. квт-ч), а 228 000 Мвт-год - это более 2 трлн. квт-ч - раз в 15 больше, чем вся годовая генерация страны.
Волгарь
 
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