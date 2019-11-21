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Новий власник Vodafone планує інвестувати в компанію 400...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook повідомив народний депутат, секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія.
Дивися повний текст Новий власник Vodafone планує інвестувати в компанію 400 мільйонів доларів
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:18
Кто то нагло врет. Купить для того чтобы еще вложить 50%
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