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Президент схвалив
повернення кримінальної...

Президент схвалив повернення кримінальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44

Президент схвалив повернення кримінальної...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, за який раніше проголосували 259 депутатів Верховної Ради.

Дивися повний текст Президент схвалив повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
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Володя может начать с себя и рассказать, как заработал на виллу в Италии
olexiy_ogryzko
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