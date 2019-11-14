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Президент схвалив повернення кримінальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, за який раніше проголосували 259 депутатів Верховної Ради.
Дивися повний текст Президент схвалив повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44
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