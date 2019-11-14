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Президент схвалив
повернення кримінальної...

Президент схвалив повернення кримінальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44

Президент схвалив повернення кримінальної...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, за який раніше проголосували 259 депутатів Верховної Ради.

Дивися повний текст Президент схвалив повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.
R2
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Володя может начать с себя и рассказать, как заработал на виллу в Италии
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:49

Полстраны теперь сядет
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:53

У Володи как раз всё прозрачно,а вот порох не подписал этот закон по "понятным "причинам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:56

Re: Президент схвалив повернення кримінальної...

Браво!
Воры должны сидеть в тюрьмах.
Ждём новое ОБХСС.
По долгам нужно рассчитываться!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:59

  ygn написав:Полстраны теперь сядет

:roll: :mrgreen: :lol:
Как было сказано в "Берегись автомобиля":
- А ты не воруй!

Ибо совершенно рамсы попутали: https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 04973.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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