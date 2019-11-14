Президент схвалив повернення кримінальної...
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, за який раніше проголосували 259 депутатів Верховної Ради.
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Президент схвалив повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
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R2
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44
Володя может начать с себя и рассказать, как заработал на виллу в Италии
olexiy_ogryzko
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:49
Полстраны теперь сядет
ygn
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:53
У Володи как раз всё прозрачно,а вот порох не подписал этот закон по "понятным "причинам.
sena_2008atp
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:56
Браво!
Воры должны сидеть в тюрьмах. Ждём новое ОБХСС. По долгам нужно рассчитываться!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Додано: Вів 26 лис, 2019 13:59
ygn написав:
Полстраны теперь сядет
Как было сказано в "Берегись автомобиля":
- А ты не воруй!
Ибо совершенно рамсы попутали:
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 04973.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Додано: Сер 27 лис, 2019 04:17
sena_2008atp написав:
У Володи как раз всё прозрачно,а вот порох не подписал этот закон по "понятным "причинам.
О, то може прозорий Володя таки посадить Дубінського? Чи буде як завжди: своїм - все, всім іншим - закон?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 08:53
olexiy_ogryzko написав:
Володя может начать с себя и рассказать, как заработал на виллу в Италии
"конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування
"
це проти попередників
Sovenok
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