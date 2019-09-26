Національний банк оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа.
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44
НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:45
Уже провожу оплату коммуналки, интернета, телефона онлайн с использованием IBAN с октября 2019.Конечно сначала опешила от такого количества цифр в лицевом счёте.
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