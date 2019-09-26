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НБУ змінив вимоги до
міжбанківських переказів

НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:44

НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа.

Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до міжбанківських переказів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:45

Уже провожу оплату коммуналки, интернета, телефона онлайн с использованием IBAN с октября 2019.Конечно сначала опешила от такого количества цифр в лицевом счёте.
valentina_costilova
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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