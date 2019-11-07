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Мінсоцполітики припинить
фінансування установ у регіонах

Мінсоцполітики припинить фінансування установ у регіонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:40

Мінсоцполітики припинить фінансування установ у регіонах

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики В Україні планує впровадити нову модель соціального сервісу в регіонах. Мінсоцполітики запропонувало фінансувати не закладам, а послуги. Про це повідомила глава відомства Юлія Соколовська.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:40

Услуга есть, а оказать ее уже негде..
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