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Як визначити вигорання і
боротися з ним: поради експерта

Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30

Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта

Пропонуємо до обговорення:
Проблема вигоряння досягла таких масштабів, що закривати на неї очі стало неможливо.

Дивися повний текст Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30

До фразы "25 ноября стартует мой онлайн-курс «АнтиВыгорание»" было даже интересно
katso
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