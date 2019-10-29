Проблема вигоряння досягла таких масштабів, що закривати на неї очі стало неможливо.
Дивися повний текст Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30
Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
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Дивися повний текст Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30
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