Проблема вигоряння досягла таких масштабів, що закривати на неї очі стало неможливо.
Дивися повний текст Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30
Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30
До фразы "25 ноября стартует мой онлайн-курс «АнтиВыгорание»" было даже интересно
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:09
Re: Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
Поищите ту работу, что вам будет ещё и нравится
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:28
Faceless В статье автор написал конкретно улюблена робота, грандіозні плани,досягнуті цілі.
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:31
Re: Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
Тогда при чем тут ваш комментарий, что вас заставляют?
|