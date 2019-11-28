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Як визначити вигорання і
боротися з ним: поради експерта

Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30

Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта

Пропонуємо до обговорення:
Проблема вигоряння досягла таких масштабів, що закривати на неї очі стало неможливо.

Дивися повний текст Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:30

До фразы "25 ноября стартует мой онлайн-курс «АнтиВыгорание»" было даже интересно
katso
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:07

Мы делаем то что нас заставляют на работе а не то что хотим.
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:09

Re: Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта

tvd4 написав:Мы делаем то что нас заставляют на работе а не то что хотим.
Поищите ту работу, что вам будет ещё и нравится
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:28

Faceless В статье автор написал конкретно улюблена робота, грандіозні плани,досягнуті цілі.
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:31

Re: Як визначити вигорання і боротися з ним: поради експерта

tvd4 написав:Faceless В статье автор написал конкретно улюблена робота, грандіозні плани,досягнуті цілі.
Тогда при чем тут ваш комментарий, что вас заставляют?
Faceless
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