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Митниця масово виписує штрафи
власникам "єврономерів"

Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31

Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.

Дивися повний текст Митниця масово виписує штрафи власникам \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31

ну так епоха бедностиу зеленоботов закончилась давно
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:40

Re: Митниця масово виписує штрафи власникам

Взагалі-то я цим дивуюся ... Урізали платежі добряче - багато хто скористався . А ці вирішили - що якось проскочать ? Та ще й їздять туди-сюди через кордони ? Та й взагалі - Гранд Черокі ! Та він жере бензину що автобус ...
Puente
 
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