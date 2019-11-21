Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Дивися повний текст Митниця масово виписує штрафи власникам \"єврономерів\".
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31
Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця масово виписує штрафи власникам \"єврономерів\".
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:40
Re: Митниця масово виписує штрафи власникам
Взагалі-то я цим дивуюся ... Урізали платежі добряче - багато хто скористався . А ці вирішили - що якось проскочать ? Та ще й їздять туди-сюди через кордони ? Та й взагалі - Гранд Черокі ! Та він жере бензину що автобус ...
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