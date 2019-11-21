Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.
Дивися повний текст Митниця масово виписує штрафи власникам \"єврономерів\".
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31
Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митниця масово виписує штрафи власникам \"єврономерів\".
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:40
Re: Митниця масово виписує штрафи власникам
Взагалі-то я цим дивуюся ... Урізали платежі добряче - багато хто скористався . А ці вирішили - що якось проскочать ? Та ще й їздять туди-сюди через кордони ? Та й взагалі - Гранд Черокі ! Та він жере бензину що автобус ...
Додано: Сер 27 лис, 2019 01:14
Эти "умные" хотели дождаться "вменяемой растоможки" так чтоб им еще государство доплачивало ))
Додано: Сер 27 лис, 2019 04:17
в том шо она народ обирает?
любые пошли на товары которые не производятся в Украине - это полное зло.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 27 лис, 2019 06:54
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:09
Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета. Помните слова Нимеллера.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:21
Re: Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
Так митниця і напонює бюджет, щоб пенсію тобі підняти і на бінт було.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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