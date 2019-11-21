RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Митниця масово виписує штрафи
власникам "єврономерів"

Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31

Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Українські митниці виписують власникам авто на "єврономерах" максимальні штрафи.

Дивися повний текст Митниця масово виписує штрафи власникам \"єврономерів\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92075
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:31

ну так епоха бедностиу зеленоботов закончилась давно
fernandeschmelzer78
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 15.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:40

Re: Митниця масово виписує штрафи власникам

Взагалі-то я цим дивуюся ... Урізали платежі добряче - багато хто скористався . А ці вирішили - що якось проскочать ? Та ще й їздять туди-сюди через кордони ? Та й взагалі - Гранд Черокі ! Та він жере бензину що автобус ...
Puente
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:45

Поддерживаю таможню
legeyda_a_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 01:14

  Puente написав:Взагалі-то я цим дивуюся ... Урізали платежі добряче - багато хто скористався . А ці вирішили - що якось проскочать ? Та ще й їздять туди-сюди через кордони ? Та й взагалі - Гранд Черокі ! Та він жере бензину що автобус ...

Эти "умные" хотели дождаться "вменяемой растоможки" так чтоб им еще государство доплачивало ))
Мда
 
Повідомлень: 70
З нами з: 30.12.09
Подякував: 770 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 04:17

  legeyda_a_a написав:Поддерживаю таможню


в том шо она народ обирает?
любые пошли на товары которые не производятся в Украине - это полное зло.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 21.04.11
Подякував: 492 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:54

uaprofi

https://www.youtube.com/watch?v=IfPeoKoyFdI
sensei
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 03.01.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:09

Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета. Помните слова Нимеллера.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21055
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1370 раз.
Подякували: 2112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:21

Re: Митниця масово виписує штрафи власникам "єврономерів"

hxbbgaf написав:Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета. Помните слова Нимеллера.


Так митниця і напонює бюджет, щоб пенсію тобі підняти і на бінт було.



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14934
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1946 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини 1, 2
R2 » Вів 26 лис, 2019 00:40
15 1016
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 18:23
vitaliy_berdinskikh
Верланов прокоментував штрафи згідно з новими законами...
R2 » Суб 23 лис, 2019 17:47
3 221
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 20:58
anton_gms
Експерт дав роз’яснення до закону про штрафи за...
R2 » Чет 21 лис, 2019 11:09
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:09
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.