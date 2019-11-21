Додано: Сер 27 лис, 2019 22:30

Первый написав: hxbbgaf написав: Лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика в условиях, когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом, когда пенсия сейчас 80 баксов для всю жизнь пропахавшего человека, а скоро не будет и того (они так и говорят, что молодежи на пенсию рассчитывать зась), когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент), и т.д., чем о том, как наехать на обычных людей, которые в принципе не имеют доступа ни к взяткам, ни к распилу бюджета. Помните слова Нимеллера.

Так митниця і напонює бюджет, щоб пенсію тобі підняти і на бінт було.

Всім процвітання! Так митниця і напонює бюджет, щоб пенсію тобі підняти і на бінт було.Всім процвітання!

Та да, тока результаты совсем в других сферах. А пенсии не растут ни на копейку при том, что цены опять полетели вверх, а жеппа в медицине только усугубляется - о бесплатной уже и речи нет, уже и платно ничего не добьешься. Так что не в кроватях проблема и даже не в проститутках, а в сутенерах!Предлагаю получить финансирование, сэкономив на бене, которому не выплачивать 2 ярда и не отдавать Приват, а посадить ему в тюрьму и истребовать с него те 6 ярдов, что он разграбил. Также лишить пенсии всех кровосисей, которым нет 60, которые здоровы и при этом получают пенсию. До достижения 60-летнего возраста. Менты ничем не лучше тех, кто всю жизнь пропахал, чтоб идти на пенсию в 38 лет! Начислять пенсии гос. служащим по той же формуле, что и остальным, а сейчас, наоборот, пытаются создать им новые привелегии и строят полицейское государство. Никому не давать квартир бесплатно - эту лавочку надо прикрывать. Посадить и истребовать украденное у топ-коррупционеров. Легализировать игральный бизнес, чтоб дань шла не рюкзакяну, а в казну, то же с проституцией, пересмотреть земельные решения, так как земля раздавалась чинушам на шару, и вернуть обратно незаконно розданное и продать с открытого аукциона. И не трогать манюпас и мелкий бизнес, не мешать выживать.