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Зеленський: Коломойський не є президентом України, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що бізнесмен Ігор Коломойський не є офіційним представником української влади, а курс України, в тому числі, зовнішньополітичний визначається український народ.
Дивися повний текст Зеленський: Коломойський не є президентом України, а більшість українців обрали курс на ЄС
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