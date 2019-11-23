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Зеленський: Коломойський не
є президентом України, а...

Зеленський: Коломойський не є президентом України, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:47

Зеленський: Коломойський не є президентом України, а...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що бізнесмен Ігор Коломойський не є офіційним представником української влади, а курс України, в тому числі, зовнішньополітичний визначається український народ.

Дивися повний текст Зеленський: Коломойський не є президентом України, а більшість українців обрали курс на ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:46

на колени не забудь стань
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:51

Коломойський також і громадянин Ізраїля, і він це підтверджував, і ціього достатньо щоб його відправити на батьківщину, як зробили с Сакашвілі, але він досі ходить по нашій землі і не віддає гроші НБІ і вибиває гроші на суди з НБУ.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:02

  pogorelets написав:Коломойський також і громадянин Ізраїля, і він це підтверджував, і ціього достатньо щоб його відправити на батьківщину, як зробили с Сакашвілі, але він досі ходить по нашій землі і не віддає гроші НБІ і вибиває гроші на суди з НБУ.

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не віддає гроші НБІ - не к1п1))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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