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Hyundai запустить у
серію «шалений» спорткар

Hyundai запустить у серію «шалений» спорткар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:29

Hyundai запустить у серію «шалений» спорткар

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai в 2020 році випустить на ринок «дуже божевільний» новий спортивний автомобіль з среднемоторной компонуванням.

Дивися повний текст Hyundai запустить у серію «шалений» спорткар.
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