|
|
Hyundai запустить у серію «шалений» спорткар
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai в 2020 році випустить на ринок «дуже божевільний» новий спортивний автомобіль з среднемоторной компонуванням.
Дивися повний текст Hyundai запустить у серію «шалений» спорткар
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92059
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему