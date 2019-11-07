Оператор змінює умови надання послуг «Інтернет без меж», «Мобільний Інтернет XL» та «Бізнес Інтернет без меж».
Дивися повний текст Київстар змінює умови деяких своїх послуг.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:20
Київстар змінює умови деяких своїх послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар змінює умови деяких своїх послуг.
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:20
Невыгодные условия для абонентов. Нужно поднять тариф чтобы абоненту было выгодно.
Додано: Чет 28 лис, 2019 04:04
Ну если ты не в курсе то мою.интернет xl это 7 грн за соединение в сути + 7 коп.за мегабайт. Как думаешь выгодно или нет?
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