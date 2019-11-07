RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київстар змінює умови
деяких своїх послуг

Київстар змінює умови деяких своїх послуг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:20

Київстар змінює умови деяких своїх послуг

Пропонуємо до обговорення:
Оператор змінює умови надання послуг «Інтернет без меж», «Мобільний Інтернет XL» та «Бізнес Інтернет без меж».

Дивися повний текст Київстар змінює умови деяких своїх послуг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92097
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:20

Невыгодные условия для абонентов. Нужно поднять тариф чтобы абоненту было выгодно.
p_a_l
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 04:04

Ну если ты не в курсе то мою.интернет xl это 7 грн за соединение в сути + 7 коп.за мегабайт. Как думаешь выгодно или нет?
r_kovalenko_mclaut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зменшилися доходи від послуг мобільного зв’язку
R2 » Чет 21 лис, 2019 11:24
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 11:25
649Sasha
Квитанція на оплату комунальних послуг зміниться (зразок) 1, 2
R2 » Нед 17 лис, 2019 17:34
10 948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 17:25
_hunter
Прем'єр назвав умови підписання угоди про транзит газу з РФ 1, 2
R2 » П'ят 01 лис, 2019 14:11
18 2122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 16:32
tmp01

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78984)
28.11.2019 08:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.