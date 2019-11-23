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Держборг України скоротився на мільярд доларів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:23
Пропонуємо до обговорення:
В жовтні 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України.
Дивися повний текст Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні (інфографіка)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:23
$81,83 млрд долга. Это и моим праправнукам хватит отдавать.
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