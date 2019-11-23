В жовтні 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України.
Дивися повний текст Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні (інфографіка).
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:23
Держборг України скоротився на мільярд доларів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України скоротився на мільярд доларів за рахунок зміцнення гривні (інфографіка).
Додано: Вів 26 лис, 2019 22:24
Re: Держборг України скоротився на мільярд доларів за...
Не тільки борг, в доларах, зріс, але й обслуговування, а реальний бюджет, в доларах, такий самий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:02
В заголовке написано что гривна укрепилась, а по тексту пишут о "небольшой девальвации".
Так укрепилась или упала в итоге гривна? =)
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