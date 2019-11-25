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В Україні посилять відповідальність за фальсифікацію ліків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів” № 284-IX, який Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2019 року.
Дивися повний текст В Україні посилять відповідальність за фальсифікацію ліків
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:27
Моя сестра отдыхая в Египте постоянно покупает там лекарства. Там за фальсификацию смертная казнь.
А у нас грамота почета.
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