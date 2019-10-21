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З 1 грудня змінюється
розмір прожиткового мінімуму

З 1 грудня змінюється розмір прожиткового мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:13

З 1 грудня змінюється розмір прожиткового мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальний посадовий оклад не зміниться.

Дивися повний текст З 1 грудня змінюється розмір прожиткового мінімуму.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:13

Нетрудоспособным, вообще-то, еще и лечиться надо, чтоб прожить, а в медицине все очень печально - обдираловка и кидалово на каждом щагу.
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