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В Україні можуть з'явитися нові автозаводи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:25
Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть з'явитися нові автомобільні заводи, побудовані за допомогою іноземних інвесторів. Ініціатором цього виступає Закарпатський автомобільний кластер.
Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові автозаводи
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Додано: Сер 27 лис, 2019 00:25
потихоньку превращаемся в Рашку. Уже пошли новости в будущем времени
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