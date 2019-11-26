В Україні можуть з'явитися нові автомобільні заводи, побудовані за допомогою іноземних інвесторів. Ініціатором цього виступає Закарпатський автомобільний кластер.
Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові автозаводи.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 00:25
В Україні можуть з'явитися нові автозаводи
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Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові автозаводи.
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:41
А можуть і не з'явитися
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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