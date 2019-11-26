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В Україні можуть
з'явитися нові автозаводи

В Україні можуть з'явитися нові автозаводи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:25

В Україні можуть з'явитися нові автозаводи

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть з'явитися нові автомобільні заводи, побудовані за допомогою іноземних інвесторів. Ініціатором цього виступає Закарпатський автомобільний кластер.

Дивися повний текст В Україні можуть з'явитися нові автозаводи.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:41

А можуть і не з'явитися
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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