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Українцям пояснили, що робити
у разі надання неякісних...

Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59

Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів розповіла українцям, як захистити свої права, коли їх порушує надавач житлово-комунальних послуг.

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R2
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