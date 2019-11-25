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Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів розповіла українцям, як захистити свої права, коли їх порушує надавач житлово-комунальних послуг.
Дивися повний текст Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних компослуг
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R2
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Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59
Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
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kivitv224
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:48
Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00
Пусть еще напишут почему контролирующие госорганы это не проверяют хотя это их прямая обязанность - все должен делать потребитель
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blueiceua
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
zloy_ukr написав:
Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.
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avk
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