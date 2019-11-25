Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...

Додано: Сер 27 лис, 2019 17:49

p_a_l написав: avk написав: zloy_ukr написав: Глупость написана, и практически нереальная процедура.

Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора. Глупость написана, и практически нереальная процедура.Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.

Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других. Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.

Киевводоканал почти целому дому договора не выдал. Прошло лет 5.

Но на парадном предупреждения перекрывать канализацию за долги уже висят. Киевводоканал почти целому дому договора не выдал. Прошло лет 5.Но на парадном предупреждения перекрывать канализацию за долги уже висят.

Отношения регламентированы Законодательно!- Если Вас устраивает другой поставщик услуг - меняйте.1. поставщик "монополист" и Вы не имеете Права отказаться от его услуг.2. На время судебного разбирательства - отношения должны быть прекращены(Это отсутствие Правосудия)3. Как уже ловивший Воров "за руку" в зале Суда, - могу сказать одно: из зала Суда меня выгнали(Дело было подготовлено профессионально), пересмотр "долгов" и пр. "исчезло" - появилось "Решение", где по мировой разошлись, и истец отказался от позова, а я обещал "всё вернуть"(не мне вернуть, а им вернуть), что со временем с меня по "тихому списали". "Не ту страну назвали Гондурасом"Т.Е единственный вариант, согласно нашего Законодательства, что бы "они" подали на Вас в Суд. Отсюда практика отключения "через Суд" - "по тихому исчезла".