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Українцям пояснили, що робити
у разі надання неякісних...

Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59

Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів розповіла українцям, як захистити свої права, коли їх порушує надавач житлово-комунальних послуг.

Дивися повний текст Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних компослуг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59

Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
kivitv224
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:48

Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00

Пусть еще напишут почему контролирующие госорганы это не проверяют хотя это их прямая обязанность - все должен делать потребитель
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08

  zloy_ukr написав:Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.

Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:17

  avk написав:
  zloy_ukr написав:Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.

Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.

Киевводоканал почти целому дому договора не выдал. Прошло лет 5.
Но на парадном предупреждения перекрывать канализацию за долги уже висят. :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:43

  kivitv224 написав:Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?

Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:49

  p_a_l написав:
  avk написав:
  zloy_ukr написав:Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.

Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.

Киевводоканал почти целому дому договора не выдал. Прошло лет 5.
Но на парадном предупреждения перекрывать канализацию за долги уже висят. :D

Отношения регламентированы Законодательно!
- Если Вас устраивает другой поставщик услуг - меняйте.

Изначально в статье полное юридическое "Невігластво":
1. поставщик "монополист" и Вы не имеете Права отказаться от его услуг.
2. На время судебного разбирательства - отношения должны быть прекращены(Это отсутствие Правосудия)
3. Как уже ловивший Воров "за руку" в зале Суда, - могу сказать одно: из зала Суда меня выгнали(Дело было подготовлено профессионально), пересмотр "долгов" и пр. "исчезло" - появилось "Решение", где по мировой разошлись, и истец отказался от позова, а я обещал "всё вернуть"(не мне вернуть, а им вернуть), что со временем с меня по "тихому списали". "Не ту страну назвали Гондурасом"

Т.Е единственный вариант, согласно нашего Законодательства, что бы "они" подали на Вас в Суд. Отсюда практика отключения "через Суд" - "по тихому исчезла".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 27 лис, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:54

Re: Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних..

  safonovstanislav написав:
  kivitv224 написав:Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?

Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.



но!!!!!!!!!!!:
- Услуга бывает "бумажной"!
- А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:59

  Kudrjavuy написав:

но!!!!!!!!!!!:
- Услуга бывает "бумажной"!
- А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)

Так выбирайте, или платить и дальше потреблять услуги, или не платить и вас отключат. Зачем тут вообще нужен договор?
safonovstanislav
 
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