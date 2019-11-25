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Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів розповіла українцям, як захистити свої права, коли їх порушує надавач житлово-комунальних послуг.
Дивися повний текст Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних компослуг
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R2
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Додано: Сер 27 лис, 2019 08:59
Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
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kivitv224
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:48
Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:00
Пусть еще напишут почему контролирующие госорганы это не проверяют хотя это их прямая обязанность - все должен делать потребитель
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blueiceua
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:08
zloy_ukr написав:
Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.
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avk
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:17
avk написав: zloy_ukr написав:
Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.
Киевводоканал почти целому дому договора не выдал. Прошло лет 5.
Но на парадном предупреждения перекрывать канализацию за долги уже висят.
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p_a_l
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:43
kivitv224 написав:
Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.
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safonovstanislav
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:49
p_a_l написав: avk написав: zloy_ukr написав:
Глупость написана, и практически нереальная процедура.
Сам факт, что ЖКГ получает деньги за "услуги", уже является подтверждением договора.
Такое впечатление, что вы живёте не в Украине. 4 года назад поставщики коммунальных услуг (ТЭЦ, Киевводоканал, Киевгаз) были инициаторами и очень содействовали заключению индивидуальных договоров с жителями ЖСК нашего и других.
Киевводоканал почти целому дому договора не выдал. Прошло лет 5.
Но на парадном предупреждения перекрывать канализацию за долги уже висят.
Отношения регламентированы Законодательно!
- Если Вас устраивает другой поставщик услуг - меняйте.Изначально в статье полное юридическое "Невігластво"
:
1. поставщик "монополист" и Вы не имеете Права отказаться от его услуг.
2. На время судебного разбирательства - отношения должны быть прекращены(Это отсутствие Правосудия)
3. Как уже ловивший Воров "за руку" в зале Суда, - могу сказать одно: из зала Суда меня выгнали(Дело было подготовлено профессионально), пересмотр "долгов" и пр. "исчезло" - появилось "Решение", где по мировой разошлись, и истец отказался от позова, а я обещал "всё вернуть"(не мне вернуть, а им вернуть), что со временем с меня по "тихому списали". "Не ту страну назвали Гондурасом"
Т.Е единственный вариант, согласно нашего Законодательства, что бы "они" подали на Вас в Суд. Отсюда практика отключения "через Суд" - "по тихому исчезла".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 27 лис, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:54
safonovstanislav написав: kivitv224 написав:
Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.
но!!!!!!!!!!!:
- Услуга бывает "бумажной"!
- А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 17:59
Kudrjavuy написав:
но!!!!!!!!!!!:
- Услуга бывает "бумажной"!
- А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)
Так выбирайте, или платить и дальше потреблять услуги, или не платить и вас отключат. Зачем тут вообще нужен договор?
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safonovstanislav
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