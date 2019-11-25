Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...

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Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 19:56
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Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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