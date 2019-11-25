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Українцям пояснили, що робити
у разі надання неякісних...

Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:56

  safonovstanislav написав:
  Kudrjavuy написав:

но!!!!!!!!!!!:
- Услуга бывает "бумажной"!
- А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)

Так выбирайте, или платить и дальше потреблять услуги, или не платить и вас отключат. Зачем тут вообще нужен договор?

Читайте предыдущий пост.
Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27

нужно продолжать регулярно оплачивать услуги в польном объеме, и не предьявлять претензий государству. Государство всегда право. Украина це Европа!!!
optyma33
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