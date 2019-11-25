Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...

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Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 19:56
Читайте предыдущий пост.
Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27
нужно продолжать регулярно оплачивать услуги в польном объеме, и не предьявлять претензий государству. Государство всегда право. Украина це Европа!!!
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:01
Безусловно!
Вторая часть:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 27 лис, 2019 22:30
А если услуга не полная или не качественная?
Если парикмахер постриг только половину головы, если кассир пробил 10 позиций товара , тогда как в корзине у вас две, если вы пили бутылку воды а бармен насчитал вам 10 бутылок пива?
Вы будете платить?
Если батареи чуть теплые, вода из под крана такая что в луже чище будет, а свет 10 раз в месяц отключали - я должен за это платить?
Это даже не говоря о том что парикмахера, супермаркет или бар вы легко можете поменять, или вообще отказаться от их услуг - а вот с ЖКХ такое практически неосуществимо.
Теперь уже точно не вернусь
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