Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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но!!!!!!!!!!!: - Услуга бывает "бумажной"! - А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)
Так выбирайте, или платить и дальше потреблять услуги, или не платить и вас отключат. Зачем тут вообще нужен договор?
Читайте предыдущий пост. Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
kivitv224 написав:Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.
А если услуга не полная или не качественная? Если парикмахер постриг только половину головы, если кассир пробил 10 позиций товара , тогда как в корзине у вас две, если вы пили бутылку воды а бармен насчитал вам 10 бутылок пива? Вы будете платить? Если батареи чуть теплые, вода из под крана такая что в луже чище будет, а свет 10 раз в месяц отключали - я должен за это платить?
Это даже не говоря о том что парикмахера, супермаркет или бар вы легко можете поменять, или вообще отказаться от их услуг - а вот с ЖКХ такое практически неосуществимо.
kivitv224 написав:Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?
Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.
А если услуга не полная или не качественная? Если парикмахер постриг только половину головы, если кассир пробил 10 позиций товара , тогда как в корзине у вас две, если вы пили бутылку воды а бармен насчитал вам 10 бутылок пива? Вы будете платить? Если батареи чуть теплые, вода из под крана такая что в луже чище будет, а свет 10 раз в месяц отключали - я должен за это платить?
Это даже не говоря о том что парикмахера, супермаркет или бар вы легко можете поменять, или вообще отказаться от их услуг - а вот с ЖКХ такое практически неосуществимо.
никто не мешает продукты употребить в супермаркете и спокойно выйти...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.