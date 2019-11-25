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Українцям пояснили, що робити
у разі надання неякісних...

Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:56

  safonovstanislav написав:
  Kudrjavuy написав:

но!!!!!!!!!!!:
- Услуга бывает "бумажной"!
- А реальные деньги требуют ВСЕ.(кушать то хочется)

Так выбирайте, или платить и дальше потреблять услуги, или не платить и вас отключат. Зачем тут вообще нужен договор?

Читайте предыдущий пост.
Вложена "Вовком"(НКРЭКП) третья сторона - "поставщик" называется.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:27

нужно продолжать регулярно оплачивать услуги в польном объеме, и не предьявлять претензий государству. Государство всегда право. Украина це Европа!!!
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:01

  optyma33 написав:нужно продолжать регулярно оплачивать услуги в польном объеме

Безусловно!
Вторая часть:
https://news.liga.net/politics/news/zel ... ogaschenii
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 22:30

  safonovstanislav написав:
  kivitv224 написав:Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?

Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.


А если услуга не полная или не качественная?
Если парикмахер постриг только половину головы, если кассир пробил 10 позиций товара , тогда как в корзине у вас две, если вы пили бутылку воды а бармен насчитал вам 10 бутылок пива?
Вы будете платить?
Если батареи чуть теплые, вода из под крана такая что в луже чище будет, а свет 10 раз в месяц отключали - я должен за это платить?

Это даже не говоря о том что парикмахера, супермаркет или бар вы легко можете поменять, или вообще отказаться от их услуг - а вот с ЖКХ такое практически неосуществимо.
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:17

  Shram написав:
  safonovstanislav написав:
  kivitv224 написав:Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?

Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.


А если услуга не полная или не качественная?
Если парикмахер постриг только половину головы, если кассир пробил 10 позиций товара , тогда как в корзине у вас две, если вы пили бутылку воды а бармен насчитал вам 10 бутылок пива?
Вы будете платить?
Если батареи чуть теплые, вода из под крана такая что в луже чище будет, а свет 10 раз в месяц отключали - я должен за это платить?

Это даже не говоря о том что парикмахера, супермаркет или бар вы легко можете поменять, или вообще отказаться от их услуг - а вот с ЖКХ такое практически неосуществимо.

никто не мешает продукты употребить в супермаркете и спокойно выйти... :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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