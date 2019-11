Українцям пояснили, що робити у разі надання неякісних...

Додано: Чет 28 лис, 2019 00:17

Shram написав: safonovstanislav написав: kivitv224 написав: Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ? Почему поставщик не обязан заключать договор ? Как вообще можно требовать деньги без договора ?

Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить. Так же само, как кассир в супермаркете требует деньги за выбранные товары, также, как бармен требует деньги в баре за выпитое пиво, также, как парикмахер требует деньги за выполненную стрижку. Или тоже скажете, что договора нет, платить не буду? Услуга предоставлена, значит за неё нужно заплатить.



А если услуга не полная или не качественная?

Если парикмахер постриг только половину головы, если кассир пробил 10 позиций товара , тогда как в корзине у вас две, если вы пили бутылку воды а бармен насчитал вам 10 бутылок пива?

Вы будете платить?

Если батареи чуть теплые, вода из под крана такая что в луже чище будет, а свет 10 раз в месяц отключали - я должен за это платить?



никто не мешает продукты употребить в супермаркете и спокойно выйти... никто не мешает продукты употребить в супермаркете и спокойно выйти...

