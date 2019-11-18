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Ризики для українців
на польському ринку...

Ризики для українців на польському ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:29

Ризики для українців на польському ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив експерт з міжнародного працевлаштування.

Дивися повний текст Ризики для українців на польському ринку працевлаштування збільшуються - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:29

Могли бы в заголовке сделать пометку "На правах рекламы" :D
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