Про це заявив експерт з міжнародного працевлаштування.
Дивися повний текст Ризики для українців на польському ринку працевлаштування збільшуються - експерти.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:29
Ризики для українців на польському ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ризики для українців на польському ринку працевлаштування збільшуються - експерти.
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