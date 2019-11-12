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Кабмін перерозподілить півмільярда гривень на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:36
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 27 листопада, має намір перерозподілити близько півмільярда на погашення заборгованості по заробітній платі вчителям і лікарям, повідомляє прес-служба уряду.
Дивися повний текст Кабмін перерозподілить півмільярда гривень на погашення боргів перед вчителями і лікарями
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Додано: Сер 27 лис, 2019 09:36
за чей счет банкет? кто останется без мандаринки на Новый год если такой дефицит в бюджете?
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