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Кабмін перерозподілить півмільярда
гривень на погашення...

Кабмін перерозподілить півмільярда гривень на погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:36

Кабмін перерозподілить півмільярда гривень на погашення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 27 листопада, має намір перерозподілити близько півмільярда на погашення заборгованості по заробітній платі вчителям і лікарям, повідомляє прес-служба уряду.

Дивися повний текст Кабмін перерозподілить півмільярда гривень на погашення боргів перед вчителями і лікарями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:36

за чей счет банкет? кто останется без мандаринки на Новый год если такой дефицит в бюджете?
ruslan42212
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