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У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...
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Додано: Сер 27 лис, 2019 12:52
со кидкой это по 500$ за кубометр?
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fernandeschmelzer78
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:44
Нужно делать нормальную адекватную цену на газ а не плодить субсидиантов и субсидии.
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blueiceua
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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:46
Spets написав:
Не говоря уже о том, что в любой момент Газпром по указу сможет перекрыть поставки газа и сжать Украине сами знаете что. Нет уж, хватит. С гопниками можно иметь бизнес отношения только через Евросоюз, а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую
Точно, нужно его покупать как сейчас - из той же трубы ГТС с наценкой в 50-60 долларов за 1000 м3, которую европейцы получают фактически всего лишь за то, что печатают экспортные декларации. Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!
Правда, насчет ПРЯМЫХ ПОСТАВОК, кабмин несколько забегает вперед. Газпром не откажется от своего главного условия для их начала - отказа от претензий (т.е. требований по решению Стокгольмского арбитража) А паны Кобелев и Витренко никогда не откажутся от своих выплаченных из неполученных денег премий, выданных на основании решения в стокгольме. Соответственно, соглашение СЕЙЧАЧ маловероятно, а с апреля-мая 20-го (начала поставок по ТП в Сербию и по СП-2 в Германию) и не нужно (отпадает острая нужда в транзите)
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Волгарь
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:49
Ну да. В следующем году скидка, а через год-два краник прикроют и цену поставят такую, что все "скидки" разом перекроет в пару-тройку раз. Было же уже. Зачем топтаться по одним и тем же граблям?..
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alt402
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:55
Волгарь написав:
Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!
Вам не трудно будет уточнить цену на газ прямых поставок (т.е. ДО виртуального реверса) и цену ПОСЛЕ начала виртуального реверса? Ну так, чтобы понимать, откуда 2 лярда взялись.
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alt402
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Додано: Сер 27 лис, 2019 18:54
Поди ж ,энштейн от экономики.кроме того,вернуть Донбасс и антрациту за уши.Все просто как табуретка.
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mikhpatalakha
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:14
не нужны прямые поставки, газ должен идти из Европы, пусть даже и по 13 грн за куб. субсидии тоже не нужны. нужен рынок, и движение в ЕС! Слава Украине!!!
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optyma33
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:15
Вкладчик1234 написав:
Т.е. для простых пересичніх цену не снизят.
Но возможный профит - перераспределят (кому надо)
Впрочем, ничего нового
пусть унитазы и розетки вернуть Слава Украине!!!
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optyma33
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:16
fernandeschmelzer78 написав:
со кидкой это по 500$ за кубометр?
чем дороже газ - тем независимее и богаче будет Украина. Украина це ЕВропа!!!
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optyma33
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:18
blueiceua написав:
Нужно делать нормальную адекватную цену на газ а не плодить субсидиантов и субсидии.
нормальная и адекватная цена 500$ за 1000 кубов или 13 грн/куб. и никаких субсидий...
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optyma33
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